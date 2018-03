Eerste Urban Trail al meteen afgelast 17 maart 2018

02u41 0 Opwijk De eerste Urban Trail in Opwijk, die normaal dit weekend plaatsvond, is afgelast. Politie en gemeentebestuur vreesden dat de veiligheid in gevaar kwam.

Zorgvereniging Opscura wilde dit weekend een Urban Trail organiseren. "Opscura had de organisatie tot in de puntjes voorbereid en de deelnemers zouden onder meer lopen doorheen het klooster, de zorgcampus, de middelbare school VKO, de Sint-Annasite en het gemeentehuis", vertelt OCMW-voorzitter Patrick Desmedt. "Maar op het laatste nippertje heeft de gemeente toch moeten beslissen om het evenement te verbieden. Een politieverordening bepaalt dat de omloop volledig verkeersvrij moet zijn. En dat bleek niet meer mogelijk."





De organisatoren hadden graag het centrum verkeersvrij gehad maar ook een reeks straten errond. "De bewoners bleken nog niet verwittigd. En als we het parcours niet konden verkeersvrij maken, dan gaf de politie geen toestemming omdat de veiligheid dan in gevaar kwam. Bovendien is het volgend weekend carnaval en dan zijn alle straten ook al afgesloten. We kunnen ons dorpscentrum niet twee weekends na elkaar verkeersvrij maken."





De ontgoocheling bij Opscura is groot. Patrick Desmedt, die ook voorzitter is van de bestuursraad van de vereniging, zit verveeld met de kwestie. "Ik vind het ontzettend jammer want ik weet dat de organisatoren veel tijd hebben gestoken in dit event. Of we de Urban Trail op een andere datum gaan organiseren, is nog niet duidelijk." (WDS)