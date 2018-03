Eerste 'spadesteek' voor eerste bedrijvenzone 31 maart 2018

03u07 0 Opwijk In het Rodeveld in Opwijk ging de spade gisteren een eerste keer de grond in voor de bouw van de nieuwe bedrijvenzone De Vlaamse Staak. Het gaat om een gebied van vijf hectare nabij de grens met Lebbeke.

"Een historisch moment", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA). "Dit is immers het eerste bedrijventerrein in onze gemeente. Van die vijf hectare werd 3,7 hectare ingekleurd als bedrijfsgrond. Hier kunnen in de toekomst vijftien tot twintig bedrijven terecht, afhankelijk van de oppervlakte die ze nodig hebben."





Om de bedrijvenzone te realiseren, was er wel een reeks onteigeningen nodig. "In het merendeel van de gevallen hebben we dat wel in der minne kunnen regelen", vervolgt De Coninck. "Dit is echt wel een duurzaam project. Het regenwater wordt gebufferd via de wegenis, grachten en een bufferbekken. En langs de Leirekensroute komt er ook een buurtpark." (WDS)