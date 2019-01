Duizendpootrakkers vieren 20ste verjaardag met nieuwe bomen op speelplaats Wim De Smet

25 januari 2019

17u05 0 Opwijk Gemeenschapsschool De Duizendpootrakkers in Opwijk viert vandaag haar 20ste verjaardag. De 230 kleuters en leerlingen mochten voor die verjaardag 3 nieuwe bomen inhuldigen.

De drie platanen kregen een plekje op de speelplaats aan de achterzijde van de school. “Deze bomen blijken uitermate geschikt om op een speelplaats te planten”, vertelt directeur Jo De Wolf. “Volgens specialisteren wrikken de wortels van een plataan de tegels niet omhoog. Bovendien brengt schaduw van de bomen heerlijke verkoeling tijdens de warme zomermaanden. Het kan hier dan heel warm zijn omdat de speelplaats uitgeeft op het zuiden. De speelplaats is ook omringd door bebouwing waardoor er ook weinig wind is.”

De kleuter- en basisschool De Duizendpootrakkers werden opgericht in 1999. “Het was toen een gloednieuw project voor onze regio”, vertelt Jo De Wolf. “Voordien was deze school gevestigd in het bekende kasteeltje hiernaast.”

Om de verjaardag te vieren werden niet alleen de nieuwe platanen ingehuldigd. Op het aanpalende grasveld werden nog vijf sierperenlaars aangeplant die tot zeven meter hoog worden. “Ook deze bomen brengen schaduw maar tegelijk kunnen we ook genieten van de witte bloemenpracht.”