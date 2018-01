Drie jaar cel voor 'zieke' aanhangwagendief 31 januari 2018

02u52 0 Opwijk Een veertiger uit Chimay werd veroordeeld tot drie jaar cel voor dertien diefstallen of diefstalpogingen van aanhangwagens.

De man hield er een eenvoudige werkwijze op na. Hij reed rond met verschillende auto's, op zoek naar aanhangwagens. Wanneer hij een kans zag, stapte hij gewoon uit en koppelde hij zijn buit aan zijn wagen. In onze regio sloeg hij toe in Lennik, Opwijk en Gooik.





Medische kosten

De veertiger werd na een eerdere reeks diefstallen vrijgelaten, maar was meteen daarna opnieuw begonnen met stelen. "Ik moest wel", klonk het tegen de politie. "Ik heb kanker en kon de medische kosten niet betalen." Maar daar had de procureur zo zijn twijfels bij. "Zijn ziekte heeft hem duidelijk niet belet om aan het stelen te gaan. Bovendien heeft hij al veertien correctionele veroordelingen achter zijn naam staan. Tijd dat hij beseft dat hij fout bezig is."





Voor de man was het intussen al de vijftiende correctionele veroordeling. Er werd dan ook de onmiddellijke aanhouding gevraagd. (WHW)