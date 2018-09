Dak van Delhaize-winkel stort in ONWEER HOUDT LELIJK HUIS IN REGIO OOK STRATEN BLANK TOM VIERENDEELS

06 september 2018

02u41 0 Opwijk De AD Delhaize in Opwijk blijft vandaag gesloten nadat gisteravond het dak van de winkel het begaf onder het regenwater. Bij de instorting raakte niemand gewond. Ook elders waren er problemen door het hevige onweer. Kelders en straten kwamen onder water te staan.

Rond 18 uur trok een hevig onweer over het gebied ten westen van Brussel. Het water viel met bakken uit de lucht. Na goed twee uur regenen, werd er net geen vier centimeter regenwater gemeten in Zellik volgens Weerstation Pajottenland. De grootste schade viel meer dan waarschijnlijk op te meten in Opwijk. Daar kwam het dak van de anderhalf jaar oude AD Delhaize langs de Steenweg op Dendermonde naar beneden. "Ik was achteraan in de winkel met een tiental andere klanten", vertelt klant Antoine Vermeiren (77). "Plots riep iemand van het personeel dat we moesten maken dat we vooraan waren. Ik heb moeten lopen voor mijn leven... Met een oorverdovend lawaai kwam het dak naar beneden, alsof er een bom ontplofte."





De zeventiger overdrijft niet, want het leek inderdaad alsof er zich een ontploffing had voorgedaan in het filiaal. Een groot deel van het platte dak kwam naar beneden, waardoor tal van rekken en diepvriezers beschadigd raakten. Flessen frisdrank rolden tot helemaal vooraan in de winkel en her en der lagen voedingswaren verspreid. Naast verschillende klanten waren er ook nog een vijftiental personeelsleden aanwezig. Gelukkig raakte niemand gewond. "Het personeel hoorde het dak kraken en heeft iedereen zo snel mogelijk naar het voorste deel van de winkel geroepen", klinkt het bij welingelichte bronnen. "Iedereen bevond zich dus in veiligheid toen het dak enkele seconden later instortte."





Geen gewonden

Roel Dekelver, woordvoerder bij Delhaize, bevestigt dat het personeel adequaat gehandeld heeft. "Dat er geen gewonden vielen, is het belangrijkste", stelt hij. "Naast de schade door de instorting is er ook veel waterschade. Donderdag zal de winkel alvast gesloten blijven. Voorlopig mag er ook nog niet opgeruimd worden, omdat de verzekeringsmaatschappijen nog de nodige vaststellingen moeten doen. De impact op de winkel is enorm."





Vermoedelijk zal de winkel voor langere tijd gesloten blijven.





Wateroverlast

Naast de schade aan de AD Delhaize werd er in onze regio nog in de brokken gedeeld. Onder meer het kruispunt met de Steenweg op Aalst, op enkele tientallen meters van de getroffen handelszaak, kwam volledig blank te staan. Ook andere straten in Opwijk, Zellik en Groot-Bijgaarden hadden te kampen met wateroverlast, net als twee rijstroken van de E40 richting Gent. Her en der liepen er kelders onder water.





Volgens de woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kregen zij evenwel maar een vijftal oproepen te verwerken.