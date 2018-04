Circus Ronaldo in Hof Ten Hemelrijk 26 april 2018

02u32 0 Opwijk Het bekende Circus Ronaldo komt op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juni naar het park van het Hof Ten Hemelrijk in Opwijk.

Het circus brengt een spektakel dat slechts in tien dorpen in Vlaanderen opgevoerd wordt. Meteen is het ook de feestelijke afsluiter van het cultuurseizoen 2017-2018.





Circus Ronaldo wordt tegenwoordig geleid door Nanosh Ronaldo, de zevende generatie van de circusfamilie. Deze voorstelling zal niet te zien zijn op de gekende festivals of in grote theaterhuizen. Net zoals bij de grootvader van Nanosh zal de voorstelling in karavaan met 25 kilometer-per-uur van dorp tot dorp trekken tijdens een exclusieve tournee.





Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via gc.tickets@opwijk.be. (WDS)