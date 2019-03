Chiro Pol maakt beste mocktail: ‘Kuko Ginger’ is morgen te proeven tijdens Marcellekens TD Wim De Smet

08 maart 2019

16u20 1 Opwijk De meisjes van Chiro Pol kunnen de beste ‘mocktail’ maken. Tijdens een speciale mocktailwedstrijd versloegen ze de andere jeugdbewegingen uit Opwijk. De ‘Kuko Ginger’ is morgen in primeur te proeven.

De organisatie van de mocktailverkiezing was in handen van de jeugddienst. De wedstrijd maakt deel uit van het drugs- en alcoholpreventiebeleid van de gemeente en de politiezone. Zes Opwijkse jeugdverenigingen namen deel. De jury bestond uit burgemeester Albert Beerens en vijf horecabazen.

Elke deelnemende vereniging kreeg de opdracht om een zelfgemaakte mocktail te creëren. De jury oordeelde niet alleen op smaak, maar ook op de verkoopprijs tijdens een fuif, originaliteit, presentatie, naamkeuze en het verhaal achter het ontstaan ervan. De winnaar gaat het engagement aan deze mocktail aan te bieden tijdens de eigen jeugdfuiven. De gemeente zorgt daarbij voor de aankoop van de ingrediënten.

Hawaïaans voor passie

Chiro Pol haalde het met 298,5 punten voor Heiveld (283), KSA Droeshout (280,5), KLJ (267,5), KSA Opwijk (265) en de Jeugdharmonie (262). Zij kozen ‘Kuko Ginger’ als naam voor hun mocktail. “Kuko is Hawaïaans voor passie en wij als chiromeisjes zitten vol passie, vooral dan op de dansvloer”, vertelt hoofdleidster Lore De Proost. “Het hoofdingrediënt van onze mocktail is passievrucht. We gebruikten citroen voor een frisse toets. Een citroen is geel waardoor we een naadloze overgang krijgen naar de zon die we allemaal verlangen op vakantie. Onze mocktail bevatte ook gember. De munt die we gebruikten staat voor vernieuwing en verfrissing.”

Kuko Ginger valt voor het grote publiek morgen (zaterdag) in primeur te proeven tijdens de Marcellekens TD in de Sint-Pauluszaal.