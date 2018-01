CD&V strikt jongeren voor kieslijst 26 januari 2018

De Opwijkse CD&V heeft twee jongeren gestrikt die zich kandidaat stellen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om Sarah Van der Straeten en Aafke Van Mulders, beiden uit Nijverseel. Sarah Van der Straeten (23) is lerares in basisschool 't Luikertje in Nijverseel en is ook actief bij de plaatselijke volleybalclub. Aafke Van Mulders (19) is de hoofdleidster van KLJ-Nijverseel. Zij is ook een vaste waarde in de tappersploeg van jeugdhuis Nijdrop. (WDS)