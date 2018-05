CD&V stelt nieuwe namen voor 08 mei 2018

02u26 0

CD&V Opwijk heeft drie nieuwe namen bekendgemaakt die de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen versterken. Het gaat om Bart Van Biesen (55) uit Droeshout, Albert De Vis (62) uit Nijverseel en Hans Van Den Eynde (37) uit Opwijk. Bart Van Biesen werkt als accountmanager en is actief in de toneelvereniging Sterrenregen. Albert De Vis is actief bij toneelkring De Bloeiende Wijngaard en is de drijvende kracht achter de wagenbouwers van de Sint-Paulusprocessie. Hans Van Den Eynde is treinbegeleider bij de NMBS. Hij was ook anderhalf jaar lang voorzitter van de provinciale afdeling van de Responsible Young Drivers. (WDS)