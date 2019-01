CD&V Opwijk heeft nieuwe voorzitter: Bart Van Biesen volgt Willy Segers op WDS

14 januari 2019

17u30 0 Opwijk Tijdens de voorbije nieuwjaarsreceptie van de Opwijkse CD&V werd Bart Van Biesen (55) voorgesteld als nieuwe voorzitter van de partij.

Bart Van Biesen volgt Willy Segers op aan het hoofd van CD&V. Segers zette vorig jaar al even een stap opzij omdat hij ook de kieslijst stond. Hij liet zich tijdens de kiescampagne vervangen door Walter Gillis en Gust Van Mulders.

De nieuwe voorzitter woont in Droeshout, is gehuwd met Els Wermoes en vader van Bram en Jana. Hij werkt als accountmanager in Beerse. In zijn vrije uren is hij actief als webmaster en acteur bij toneelvereniging Sterrenregen in Droeshout.

Samen met de verkiezing van een nieuw bestuur, werd ook een jongerenvoorzitster aangeduid. Liesbeth Vervloet (31) zal voortaan de jongerenafdeling leiden. Zij werkt als digital marketeer en is ook functie en webmaster bij CD&V.