CD&V-oppositie eist beleidsplan: “Of is er nu al geld te kort?” WDS

30 januari 2019

18u10 0 Opwijk Oppositiepartij CD&V wil dat de bestuursploeg met een beleidsvisie komt aandraven. Volgens CD&V kampt Opwijk nu al met een financieel tekort van 3 miljoen euro. Burgemeester Albert Beerens (Open VLD) ontkent dat met klem.

De bestuursmeerderheid van Open VLD en N-VA wil de komende zes jaar een ambitieus beleid voeren. Beide partijen, die ook voordien samen aan het roer stonden, beloofden werk te maken van een nieuwe sporthal en een fuifzaal. Maar volgens CD&V is de kans groot dat die plannen niet stroken met het beschikbare budget. “Tijdens de gemeenteraad van dinsdag werd geen enkel toekomstplan voorgesteld”, zegt fractieleider Jeroen Eenens van CD&V. “Dit is misschien al een eerste teken aan de wand dat het bijzonder moeilijk wordt om de beloofde investeringen door te voeren.”

Nog volgens CD&V kampt Opwijk al met een ernstig tekort. “De oorspronkelijke spaarpot werd in de vorige legislatuur al opgesoupeerd”, weet Eenens. “Daarom heeft men nu al een bijkomende lening van 3 miljoen euro moeten aangaan, gewoon om het tekort weg te werken. Maar die lening is een boekhoudkundige spitsvondigheid die de realiteit moet wegmoffelen.”

Volgens burgemeester Albert Beerens (Open VLD), die bevoegd is voor financiën, is de kritiek onterecht. “Die lening is er om de geplande investeringen te financieren en heeft helemaal niets te maken met een financieel tekort”, weet Beerens. “Wie en huis bouwt, gaat toch ook een lening aan? Die uitspraak is echt niet correct, temeer omdat we in de vorige legislatuur onze schuldgraad zelfs afgebouwd hebben.”

Dat Opwijk nog geen beleidsplan heeft, is volgens de burgemeester ook geen drama. “We hebben duidelijk gezegd dat het beleidsplan tijdens de gemeenteraad van volgende maand wordt voorgesteld”, luidt het. “We willen dat plan eerst goed aftoetsen aan onze financiële mogelijkheden. Bovendien is zo’n beleidsplan niet eens een wettelijke verplichting. Er zijn andere gemeenten die dat plan zelfs helemaal niet opmaken.”