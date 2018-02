CD&V lost nieuwe namen 10 februari 2018

De Opwijkse CD&V-afdeling heeft opnieuw twee namen bekendgemaakt voor de kieslijst in oktober. De partij wist Marleen Coene (62), weduwe van optieker Herman De Beul, te overtuigen om zich kandidaat te stellen. Zij woont in het Rubensveld en gaf tot aan haar pensioen les in het VKO. Ook Koen Vandensteen, bassist bij de groep Lazy Bitch, staat op de CD&V-lijst. Hij huwde vorig jaar met Elke Eenens, de zus van lijsttrekker Jeroen Eenens. (WDS)