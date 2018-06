CD&V-lijst is volledig 06 juni 2018

CD&V Opwijk is klaar met de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De partij kon met Dieter D'Halluin (42), Pierre Vanderborght (64) en Martine Bosteels (51) nog drie nieuwkomers klissen.





Dieter D'Halluin is afkomstig van Meulebeke, maar woont al 11 jaar in Opwijk. Hij werkt bij Pfizer in Puurs en houdt van fietsen.





Pierre Vanderborght is geboren en getogen in Droeshout en werkte zijn hele leven als ambtenaar, eerst bij het ministerie van Openbare Werken en later bij de Regie der Gebouwen. Hij is ook actief bij toneelvereniging Sterrenregen.





Martine Bosteels tenslotte is de echtgenote van politieagent Jef Van Mulders. Zij werkt als keukenverantwoordelijke in het VKO. Het partijbestuur stelt de lijst voor aan de vooravond van Opwijk Jaarmarkt. (WDS)