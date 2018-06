CD&V gaat op zoek naar eerherstel 27 juni 2018

02u34 0 Opwijk CD&V wil uit het dal klimmen waar de partij zes jaar geleden in belandde. Er wordt gemikt op zes zetels.

Zes jaar geleden viel CD&V terug op vijf zetels, nadat de partij decennialang een absolute meerderheid had. "We willen die vijf zetels al zeker behouden en hopen op een zesde", zegt lijsttrekker Jeroen Eenens. "De vernieuwing van onze partij slaat aan. Dat merken we tijdens onze activiteiten, die veel meer volk lokken dan vroeger."





Bij de vorige verkiezingen kreeg CD&V concurrentie van oud-partijlid Paul Onselaere, die met een eenmanslijst opkwam. Van de 437 stemmen die hij kreeg, hoopt CD&V er nu een pak te recupereren.





Nieuwe gezichten

De partij gebruikt 'Opwijk in Beweging' als campagneslogan. De kieslijst van CD&V telt dertien nieuwe gezichten en de gemiddelde leeftijd bedraagt 48 jaar. Jeroen Eenens, die werkzaam is als leerkracht in het VKO, trekt de lijst. Voormalig schepen Anja Haverals staat op de tweede plaats en uittredend raadslid Ineke Robijns vervolledigt de top drie. Oud-burgemeester Lutgarde Van der Borght is lijstduwer.





Opmerkelijk: liefst zes kandidaten hebben een nauwe band met het VKO. Eenens is leerkracht godsdienst, terwijl Haverals directrice is van de VKO Middenschool. Gwen Meskens (achtste plaats) is leerkracht Engels, en Marleen Coene (tiende plaats) gaf er tot aan haar pensioen les. Martine Bosteels (achttiende plaats) werkt als keukenverantwoordelijke in de school en Maria Arnout (twintigste plaats) is voorzitter van de schoolraad. (WDS)