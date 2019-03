Carnaval komt eraan dus is het tijd voor Raddio Oppèk: feestmuziek en reclamespots in het Oppèks Wim De Smet

25 maart 2019

Vanaf maandag 1 april kunnen de inwoners van Opwijk en omstreken weer afstemmen op Raddio Oppèk, de gekke carnavalsradio met feestmuziek en hilarische reclamespotjes in het Oppèkse dialect.

De carnavalsstoet in Opwijk vindt dit jaar plaats op 14 april. De luisteraars van Raddio Oppèk worden vooraf al ondergedompeld in de carnavalssfeer. De initiatiefnemers van Raddio Oppèk, die voordien actief waren bij de teloorgegane lokale radio Spits FM, kregen een tijdelijke zendvergunning. De live-uitzendingen hebben plaats van maandag tot en met vrijdag, telkens van 20 tot 22 uur en in het weekend telkens van 14 tot 17 uur. De presentatie van de programma’s gebeurt door Pieter Vermeiren (Chewie), Jasper Baeyens, Jos Lelie (Jos Tet), Emily Van Aken en Sefanja Hillaert. De technische leiding is in handen van Glenn Verbesselt en Davy Moortgat.

Losse Vroidag

Op Raddio Oppèk worden onder andere de deelnemende Opwijkse carnavalsgroepen voorgesteld. “Maar we houden ook een candid-radio en we spelen in op de dagelijkse gebeurtenissen”, meldt Davy Moortgat. “En op Losse Vroidag komen de losse groepen op bezoek en houden we een Raddio Oppèk Café. Onze kickoff-party heeft plaats op zaterdag 30 maart in café De Plets.”

Het is al de negende keer dat Raddio Oppèk de lucht ingaat. De carnavalsradio is te volgen via de live-stream www.raddio-oppek.be of via de FM-band op 95.9.