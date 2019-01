Café Kevers viert 25ste verjaardag (maar bestaat eigenlijk 40 jaar) Wim De Smet

13 januari 2019

15u30 0 Opwijk Zaakvoerders Jan Van der Straeten (56) en Joske De Smedt (51) vierden zopas de 25ste verjaardag van hun café Kevers, op de hoek van de Nieuwstraat en de Kalkestraat in Opwijk.

Jan en Joske namen het café in 1990 over van de ouders van Joske. “De geschiedenis van café Kevers begint eigenlijk bij Joske haar moeder Godelieve die in 1975 café Willem Tell overneemt in de Esp”, vertelt Jan. “Omdat haar vader René toen met een Volkswagen Kever reed, was de naam ‘Kevers’ al snel ingeburgerd. Er werd niet meer gesproken over Willem Tell.”

Toen Godelieve met haar gezondheid begon te sukkelen, namen Jan en Joske de zaak over. In 1999 besliste de brouwerij, die eigenaar was van het café in de Esp, om de handelshuur op te zeggen en het gebouw te verkopen als woning. “Maar omdat het caféleven ons beviel, zijn we op 1 januari 2003 herbegonnen in café De Ster in de Nieuwstraat. We voerden opnieuw de naam Kevers in. En nu zijn we 25 jaar later. Als we de jaren van Godelieve erbij tellen, zitten we zelfs aan de 40ste verjaardag.”

Bruidegom

Joske en Jan maakten in hun café al flink wat plezier en zottigheden mee. “Op een dag kwamen hier een paar kerels binnen voor een vrijgezellenavond”, vertelt Jan. “Die mannen hadden er niet beter op gevonden dan de toekomstige bruidegom zijn broek in brand te steken terwijl hij ze nog aan had. We hebben die kerel hier op de grond gelegd en vesten en dekens op hem gelegd om het vuur te doven. Die jongen raakte gelukkig niet gewond. Als cafébaas maak je wat mee (lacht).”

Kevers is het ook het stamlokaal van heel wat verenigingen. Zaalvoetbalclub Keverboys, wielertoeristenclub Keevers, dartsclub De Krikskes en wandelclub Hopbellekes houden hier regelmatig halt. Het café is ook de uitvalsbasis voor de lokale supportersclub van RSC Anderlecht: The Purple Stars. “Ik heb al 37 jaar een abonnement op Anderlecht”, vertelt Jan trots. “We trekken naar iedere uitwedstrijd van Anderlecht, telkens met de bus. Dat blijven toffe momenten, ook al gaat het momenteel niet zo goed met Anderlecht.”

Jan en Joske willen hun café nog lang niet opgeven. “De horeca heeft het moeilijk maar wij willen nog jaren door gaan. We willen dat ook de jonge mensen nog een frisse pint leren drinken, zoals hun ouders ook deden. Het caféleven hoort bij onze Vlaamse cultuur en dat laten we niet zomaar verloren gaan.”