Burgemeester is twee amokmakers beu: duo maakt het zó bont dat ze plaatsverbod krijgen tijdens fuiven Tom Vierendeels & Wim De Smet

13 maart 2019

18u19 0 Opwijk Twee twintigers mogen de komende vier weken niet meer in de buurt van fuiven in Opwijk komen, laat staan een voet in een fuifzaal te zetten. Ze veroorzaakten de afgelopen maanden zoveel overlast dat de burgemeester tot dit besluit kwam. “En ook omdat het gerecht de taak niet opnam om in te grijpen”, zegt burgemeester Beerens.

De twee Opwijkenaren, over wie geen verdere identiteitsgegevens meegegeven worden, maakten het volgens burgemeester Albert Beerens (Open Vld) de laatste maanden veel te bont. “Het is al een tijdje zo dat ze de orde verstoren door kabaal te maken en telkens proberen om te fuiven te verstoren”, verduidelijk Beerens. “Ze maken ruzie en vechten waardoor organisatoren zich soms genoodzaakt zien om de politie te alarmeren. Wanneer die dan ter plaatse komen, keren de twee amokmakers zich tegen de agenten. Ze hebben dus duidelijk een agressief karakter. Het maakt het jeugdverenigingen onmogelijk om nog iets te organiseren. Bovendien zetten ze dan anderen op om mee een front te vormen tegen de politie.”

Vrijgelaten

Het laatste incident speelde zich volgens Beerens af in de nacht van 23 op 24 februari in of aan jeugdhuis Nijdrop. “Het ging om een fuif die georganiseerd werd door mensen of een vereniging van buiten Opwijk”, gaat hij verder. “De politie werd verwittigd en zij arresteerden het duo. Het parket nam nadien de beslissing om hen opnieuw vrij te laten. Aangezien justitie haar verantwoordelijkheid niet opneemt, doe ik het.”

En die verantwoordelijkheid neemt hij met een opmerkelijk besluit: het duo mag een maand lang niet naar fuiven gaan, en de twee mogen zich ook niet binnen een straal van 250 meter rond de fuifzaal bevinden. Het gaat dan voornamelijk om de Sint-Pauluszaal en jeugdhuis Nijdrop. “Ik heb hen wel eerst uitgenodigd voor een gesprek”, gaat de burgemeester verder. “Dat overleg ging donderdag door, maar beide mannen stuurden hun kat. De mogelijkheid om zich te verdedigen hebben ze niet gebruikt. Daarom nam ik vrijdag het besluit, zonder dat de twee gehoord geweest zijn. De maatregel is een maand van tel. Als er nadien geen verbetering is, dan wordt dit besluit verlengd. Voor Vlaanderen weet ik het niet, maar binnen de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) ben ik wel de eerste burgemeester die zo’n maatregel neemt. Ik hoop dat het besluit zijn vruchten afwerpt, en als de twee mannen het besluit overtreden zal dit mogelijk een verzwarende omstandigheid zijn waardoor justitie en gerecht misschien wel stappen ondernemen bij eventuele verdere problemen.”

Woordvoerder Fred Scrayen van de politiezone AMOW liet woensdagavond weten nog niet te kunnen reageren. “Maar de politie zal in ieder geval een oogje in het zeil houden”, knikt Beerens. “Het volstaat dat een van de twee in de buurt van de fuifzaal komt om hen te arresteren. Ze hoeven dus niets verkeerd te doen op dat moment.

Bij Nijdrop laten ze weten op de hoogte te zijn van de problematiek, maar een reactie willen ze opmerkelijk genoeg niet kwijt. Het is dus niet duidelijk op welke manier zij al dan niet gaan meewerken aan het besluit van de burgemeester.