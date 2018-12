Brecht Roels wint prestigieuze ‘Willy Asselman Award’ WDS

03 december 2018

Brecht Roels (21) uit Opwijk won zopas de begeerde ‘Willy Asselman Award’ van de Thomas More hogeschool. Brecht is één van de 47 afgestudeerden als professioneel bachelor in de Autotechnologie. Hij maakte een opleidingshandboek voor het bijscholen van autotechniekers. De thesis spitste zich toe op de huidige camera’s in voertuigen. Het boek is nu al in gebruik bij het opleidingscentrum.

Brecht krijgt een cheque van 500 euro en de erkenning voor meest innovatieve bachelor eindwerk.