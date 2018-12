Brandweermannen verkopen opnieuw kalenders Tom Vierendeels

07 december 2018

13u55 0 Opwijk Naar goede gewoonte gaan de brandweerlieden van de Opwijkse brandweerpost de komende dagen opnieuw op pad om kalenders te verkopen. De opbrengst gaat naar een goed doel.

De Vriendenkring Brandweer Opwijk heeft opnieuw een prachtige kalender samengesteld voor het nieuwe jaar. “Met de foto’s willen we deze keer iedereen een idee geven wat er allemaal in onze voertuigen zit”, klinkt het. “Het is verbluffend om te zien hoeveel materiaal er in een wagen opgeborgen wordt.” De foto’s werden genomen door Wim De Block.

Een deel van de opbrengst gaat opnieuw naar een goed doel. Zo kon de Vriendenkring dit jaar 1.250 euro schenken aan het Opwijkse project Optempo van de vzw Zonnelied. Een kalender kost vier euro en wordt enkel door de leden van de brandweerpost Opwijk, onderdeel van de zone Vlaams-Brabant West, deur aan deur verkocht.