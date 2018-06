Brandweer schenkt cheque van 1.250 euro aan Optempo 22 juni 2018

De vzw Vriendenkring Brandweerpost Opwijk heeft liefst 1.250 euro geschonken aan de werking Optempo, een onderdeel van vzw Zonnelied. Optempo is een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking die niet in het klassieke arbeidscircuit terecht kunnen. Dankzij Optempo krijgen ze wel gepaste begeleiding in het Klooster van Opwijk. Het geld, dat verzameld werd door de jaarlijkse kalenderverkoop, zal gebruikt worden voor de aankoop van materiaal in verschillende ateliers. Daarnaast was er een ook een soort tombola verbonden aan de kalenderverkoop. De winnaars, An Van Nuffel en Danny De Troye, ontvangen een VIP-pakket voor de champagnebar van de Opwijkse brandweerlieden tijdens de jaarmarkt van 27 juni. Jongere winnaars zullen een VIP-behandeling krijgen tijdens de opendeurdag van de Opwijkse post op 15 september. (TVP)