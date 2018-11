Brandje aan tractor Tom Vierendeels

06 november 2018

16u06 1 Opwijk In de Doortstraat heeft een alerte bewoner dinsdag omstreeks 11 uur erger kunnen voorkomen toen hij een brand aan een tractor opmerkte.

De tractor stond in een halfopen loods, ter hoogte van een oud en onbewoond boerderijtje. Brandweerzone Vlaams-Brabant West stuurde een ploeg ter plaatse die de vlammen snel gedoofd kreeg. De tractor werd ook naar buiten gehaald. Het landbouwvoertuig was naar verluidt al een week niet meer gebruikt, maar van kwaad opzet is volgens de lokale politie geen sprake. De oorzaak is meer dan waarschijnlijk een kortsluiting.