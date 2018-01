Brand in kelder na kortsluiting 02u43 1

Op de Steenweg in Mazenzele heeft zondagmiddag een korte brand gewoed in de kelder van een woning. De bewoners waren aanwezig op dat moment en alarmeerden de hulpdiensten.





Het vuur ontstond vermoedelijk door een kortsluiting aan de elektriciteitskast, waarna ook enkele spullen errond in brand vlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle waardoor de woonst ook nog bewoonbaar zou zijn. Niemand raakte gewond.





De elektriciteitsmaatschappij kwam ter plaatse om de schade te herstellen. (TVP)