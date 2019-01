Bpost haalt 3 rode brievenbussen weg in Opwijk Wim De Smet

21 januari 2019

12u20 0 Opwijk Bpost gaat 3 rode brievenbussen in Opwijk verwijderen. Volgens het bedrijf werden de brievenbussen te weinig gebruikt.

Bpost brengt het aantal postbussen in Vlaanderen terug van 13.000 naar 10.000. En ook Opwijk ontsnapt niet aan die schrappingen.

De brievenbussen die verdwijnen staan nu nog opgesteld in de Klei (aan de spooroverweg), in de Nanovestraat (kruispunt Konkelgoed) en in de Stationsstraat (aan het station).

Op het grondgebied van Opwijk blijven in de toekomst nog 7 rode postbussen overeind. De bussen staan in het Dorp (Mazenzele), op Mansteen, in de Neerveldstraat, de Nijverseelstraat, de Singel, de Steenweg en langs de Steenweg op Vilvoorde.