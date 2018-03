Bouwprojecten moeten 'groentoets' ondergaan 31 maart 2018

03u07 0 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk gaat een 'groentoets' invoeren. Die maatregel moet voorkomen dat projectontwikkelaars te weinig groen inplannen.

"We gaan projectontwikkelaars dwingen om op een waardevolle manier rekening te houden met groen, het percentage verharding en ruimte voor water", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA). "De ontwikkelaars willen op hun gronden zo hoog en zo breed mogelijk bouwen. Tegenwoordig wordt het minimale ingeplant: ergens op een onbelangrijke plaats aan de zijkant, om in regel te zijn. Maar de bouwprojecten moeten meer groene ruimte krijgen."





De opmaak van een verordening voor de groentoets werd toegewezen aan een gespecialiseerd bedrijf uit Mechelen, in samenwerking met Plan+ uit Lennik. De kostprijs bedraagt 8.500 euro. (WDS)