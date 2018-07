Bouwmeester scant ruimtelijke ordening 27 juli 2018

De gemeente Opwijk is geselecteerd door Team Vlaamse Bouwmeester voor het uitvoeren van een Bouwmeesterscan. De bedoeling is dat een onderzoeksteam in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester een diagnose opmaakt van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes. Daaruit zouden dan acties moeten volgen die gericht zijn op een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste leefomgeving met aandacht voor duurzaamheid. "De bouwmeesterscan kost ongeveer 35.000 euro aan de gemeente", meldt schepen voor Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA). "We zijn benieuwd naar het resultaat van deze scan. Onze gemeente heeft de traditie van altijd veel gemeentelijke initiatieven genomen te hebben op vlak van ruimtelijke ordening. Zo waren we een van de eerste gemeenten destijds met een ruimtelijke structuurplan en zijn we ook een van de weinige gemeenten met zoveel ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ik ben blij dat specialisten nu eens naar dit werk kijken." (WDS)