Bouw nieuwe kleuterschool en feestzaal zit op schema: nieuwbouw in oktober klaar WDS

18 januari 2019

11u15 0 Opwijk Onderwijsminister Hilde Crevits maakte vorig jaar 14 miljoen euro vrij voor scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. Ruim 1 miljoen euro van dat potje gaat naar de bouw van een nieuwe kleuterafdeling voor de gemeenteschool De Boot in Opwijk.

Het gemeentebestuur van Opwijk investeert 9 miljoen euro in de bouw van een gloednieuwe campus voor De Boot. De Vlaamse overheid komt voor 6,3 miljoen euro tussenbeide. “Dat geld wordt overgemaakt in schijven en die 1 miljoen euro is eigenlijk de laatste schijf”, meldt burgemeester Albert Beerens (Open VLD). “De eerste fase van de nieuwbouw is intussen al gerealiseerd. We hebben een nieuwbouw van drie verdiepingen gebouwd voor de leerlingen van het lager onderwijs. Momenteel is de tweede fase volop aan de gang. We gaan nu ook een nieuw kleuterblok bouwen, met een onderkomen voor de buitenschoolse kinderopvang en een polyvalente feestzaal.”

Dankzij de nieuwbouw stijgt ook de capaciteit van de school van 500 naar 750 leerlingen. “Daar waar we vroeger voor elk leerjaar twee klassen ter beschikking hadden, zullen dat er in de toekomst drie zijn”, vervolgt Beerens. “De school telt vandaag zo’n 600 kinderen. Het aantal leerlingen zal de komende jaren stijgen, maar onze school is klaar voor die expansie.”

In het nieuwe schoolgebouw wordt ook een polyvalente feestzaal ondergebracht. “Het gaat om een degelijk uitgeruste zaal met een professionele keuken”, weet de burgemeester. “Tijdens de week doet de zaal dienst als refter voor de kinderen. In het weekend kunnen verenigingen de zaal gebruiken voor eetfestijnen of andere activiteiten. Ook de buitenschoolse kinderopvang krijgt een eigen plek. Momenteel worden de kinderen opgevangen in de Schoolstraat. We gaan al die activiteiten bundelen op een en dezelfde site. De nieuwbouw moet in oktober klaar zijn.”