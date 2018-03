Borcht-site wordt plein en parking WERKEN GAAN NORMAAL NOG DEZE MAAND VAN START WIM DE SMET

01 maart 2018

02u28 0 Opwijk Op de Borcht-site, in het centrum van Opwijk, wordt een nieuw plein met honderd parkeerplaatsen aangelegd. Dat zal aansluiten op het parkdomein van het Hof Ten Hemelrijk en jeugdhuis Nijdrop, en zal ook gebruikt kunnen worden voor evenementen en optredens. Het kostenplaatje bedraagt 1 miljoen euro.

Voor de bestuursmeerderheid van Open Vld en N-VA is de realisatie van het plein een symbooldossier. De Borcht-site is 65 are groot en ligt tussen de Kattestraat en het Hof Ten Hemelrijk. "De vorige bestuursploeg wilde hier sociale woningen en ondergrondse parkings bouwen, maar het hele centrum is al volgebouwd", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA). "Daarom hebben we na de verkiezingen meteen beslist om dit plein - de laatste open plek in het centrum - niet te bebouwen, maar er een parking van te maken. We beschikken vandaag sowieso over te weinig parkeerplaatsen."





De aanleg van de nieuwe parking kost 1 miljoen euro. Een deel van die factuur - zo'n 300.000 euro - wordt door Aquafin betaald. "We gaan op het nieuwe plein een waterbuffer aanleggen aan de Asbeek, die dwars doorheen de projectgrond kabbelt", zegt burgemeester Albert Beerens (Open Vld). "Op die manier kunnen we in een latere fase de centrumstraten laten aftakken op dit rioleringsnetwerk. Het is de ideale manier om in de toekomst het regenwater van het centrum rechtstreeks naar de beek te loodsen. Daarom wou Aquafin ook meteen participeren."





Bomen rooien

De werkzaamheden starten normaal gezien al in maart. "De aannemer begint met het rooien van de bomen op het domein", weet Beerens. "We hebben ook afspraken gemaakt met het Agentschap Natuur en Bos over de aanplanting van nieuwe bomen. Er moet een mooie overgang gemaakt worden tussen het park en de parking. Het archeologisch onderzoek voor het domein is al achter de rug. De ingang van de parking komt in de Kattestraat te liggen. Dit stukje moet wel nog archeologisch onderzocht worden."





Het nieuwe plein zal ongeveer even groot worden als de voormalige parking van jeugdhuis Nijdrop. "Maar die parking was minder mooi dan wat we nu aanleggen", zegt De Coninck nog. "Dit was de laatste kans om in het dorpscentrum nog een stukje open ruimte te creëren. De parking zal ook gebruikt kunnen worden voor optredens of andere openluchtactiviteiten. Of voor de jaarlijkse Zomerhappening."





Als de werkzaamheden volgens plan verlopen, moet het nieuwe plein in september klaar zijn.