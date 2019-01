Bestuurster gaat uit bocht op glad wegdek WDS

23 januari 2019

In de Droeshoutstraat in Opwijk kwam het vanmorgen tot een aanrijding tussen twee wagens. Het ongeval gebeurde om 8.30 uur. De bestuurster van een personenwagen ging in een bocht aan het schuiven op het gladde wegdek. Een tegenligger merkte dat de aankomende wagen aan het slippen ging, en stopte meteen. Dat kon niet verhinderen dat de bestuurster uiteindelijk tot stilstand kwam tegen de tegenligger. Niemand raakte bij de aanrijding gewond.