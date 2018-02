Bert De Wel lijsttrekker voor Groen 26 februari 2018

02u41 0 Opwijk Bert De Wel (50) zal in oktober de lijst van Groen aanvoeren. Lijstduwer wordt ingenieur Patrick Gillis (51).

In 2012 vormde Groen nog een kartel met de lokale partij Inzet, maar dat samengaan leverde alleen drie zetels op voor die laatste. Nu wil Groen op eigen kracht een eerste zetel veroveren. "In 2000 en 2006 kwamen we ook al op, maar toen is het niet gelukt om in de gemeenteraad te komen", zegt De Wel, economist en deskundige inzake milieu-, klimaat-, en energiebeleid. "Nu zitten de groene partijen overal in de lift. We willen dat Opwijk een groene, sociale en aangename gemeente blijft en dat het plattelandskarakter bewaard wordt. Bovendien moeten er ook veiligere fietsvoorzieningen komen. In Opwijk zijn veel ouders bang wanneer ze hun kinderen 's ochtends met de fiets naar school zien vertrekken." (WDS)