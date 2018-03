Beken krijgen eigen naamplaatjes 09 maart 2018

De Opwijkse milieuraad gaat naamplaatjes maken voor de beken. "Daar waar een straat gekruist wordt door een beek en waar de beek zichtbaar is zullen binnenkort naamplaatjes worden geplaatst. Het gaat in totaal om 35 bordjes", zegt Milieuschepen Inez De Coninck (N-VA).





De productie van de plaatjes kost 945 euro. De bordjes worden geplaatst door de gemeentelijke diensten. "De vraag om naambordjes kwam van een lid van onze milieuraad en werd positief onthaald door alle leden", luidt het. "Op deze manier worden passanten en leergierige wandelaars bewust gemaakt van het kruisen van een beek en zijn de namen ervan zichtbaar in het straatbeeld." (WDS)