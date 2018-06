Balen stro gaan in vlammen op 20 juni 2018

Tientallen balen stro zijn dinsdagavond in vlammen opgegaan bij een landbouwbedrijf in de Dageraadweg in Nijverseel. "Bij onze aankomst stond de aanhangwagen met daarop de balen al buiten geparkeerd", weet brandweerofficier Paul De Sadeleer. Hij kwam samen met ploegen uit de post Opwijk van de brandweerzone Vlaams-Brabant West ter plaatse. "Naar verluidt stond de aanhangwagen bij het ontdekken van de brand binnen geparkeerd." De landbouwer had dus de goede reflex om alles naar buiten te halen. "Toen wij ter plaatse kwamen, stonden de balen in lichterlaaie", gaat De Sadeleer verder. "Maar uiteindelijk hadden we het vuur snel onder controle. De landbouwer haalde met een kleine bulldozer al het brandende stro van de aanhangwagen en bracht het naar een weide aan de overkant waar het opengetrokken kon worden. Zo kunnen wij alles degelijk en makkelijk nablussen." Een oorzaak kon niet onmiddellijk achterhaald worden. Vermoedelijk gaat het om zelfontbranding.





