Baardegemstraat afgesloten door wegenwerken WDS

18 januari 2019

12u00 0 Opwijk De Baardegemstraat in Opwijk wordt vanaf 21 januari afgesloten voor wegenwerken. Daardoor is er bijna geen verbinding mogelijk tussen de dorpskernen van Opwijk en Baardegem.

Het stadsbestuur van Aalst start maandag met de heraanleg van Baardegem-Dorp. In een eerste fase wordt het traject tussen de Melkspinde en de grens met Opwijk aangepakt. Ook het kruispunt van de Seepscherf en de Melkspinde gaat tot eind mei dicht voor alle verkeer.

Daardoor is er geen verkeer mogelijk tussen Opwijk en Baardegem. Er wordt een omleiding ingelegd via Asse en Meldert. Als de eerste fase van de werken voorbij is, zal het lokale verkeer opnieuw de Seepscherf en de Rampelberg in Baardegem kunnen gebruiken.