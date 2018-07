Appartementsbrand na barbecue 02 juli 2018

02u30 0 Opwijk In een appartement aan de Ringlaan heeft zaterdag omstreeks 17 uur een korte maar hevige brand gewoed.

De bewoners hadden een barbecuestel na gebruik in een bergruimte geplaatst, en waren vervolgens de deur uitgegaan. Maar de kolen in het stel waren dus niet volledig gedoofd. Het waren de bovenburen die de brand opmerkten en de hulpdiensten alarmeerden. Ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West snelden ter plaatse en konden het appartement redden. Hoewel er rook- en waterschade is, zou het nog bewoonbaar zijn. Gewonden vielen er niet. (TVP)