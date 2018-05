Afscheid van rotversleten stadionnetje EENDRACHT HEEFT LAATSTE MATCH GESPEELD TUSSEN DE AKKERS WIM DE SMET

08 mei 2018

02u28 0 Opwijk Spelers en supporters van Eendracht Mazenzele-Opwijk hebben afscheid genomen van hun oude, rotversleten stadionnetje in de Vossestraat. De club werkte er sinds 1978 wedstrijden af, maar verhuist nu naar een nieuw complex in de Klaarstraat.

Wie het voetbalveld van Mazenzele-Opwijk in de Vossestraat wilde bereiken, moest eerst een hobbelige veldwegel over - een oefening die menig schokdemper gekost moet hebben. Maar voortaan hoeft dat niet meer, want het is gedaan met voetbal speken in de Vossestraat. De club bouwt immers een nieuw voetbalcomplex in de Klaarstraat, waar de jeugdploegen nu al thuis zijn. Bij aanvang van het volgende voetbalseizoen, eind augustus, moet het helemaal gebruiksklaar zijn.





Klacht van buren

"Het werd dus tijd om afscheid te nemen van de oude gebouwen in de Vossestraat", zegt voorzitter Mario Matthys. "We hadden deze site ook graag behouden, maar dat kon niet. Ons veld ligt op het grondgebied van buurgemeente Asse - geen voordeel. De gemeente Asse stelde wel een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, zodat wij hier verbouwingen konden uitvoeren. Maar enkele buren hebben een klacht ingediend en het rup werd uiteindelijk vernietigd."





De lage kantine en bijhorende kleedkamers, opgetrokken met betonnen platen, zijn na al die jaren versleten. "De kantine werd in 1978 gebouwd door toenmalig voorzitter Leon Van der Elst, de nonkel van Swat en Leo Van der Elst", weet supporter Jan Van Eycken (71). "Hij was een aannemer in bouwwerken en wist hoe hij dit moest realiseren. De grond behoorde toe aan wel drie of vier landbouwersfamilies. Gelukkig heeft het bestuur met al die mensen een akkoord bereikt. Voordien speelde Mazenzele in de Heerbaan, op het stuk grond waar nu een nieuwe wijk gebouwd wordt."





Aan herinneringen en anekdotes hebben de supporters geen gebrek. "We hebben hier niet alleen gevoetbald, maar ook veel feestgevierd", zegt supporter Aaron De Koninck. "We hebben hier heel veel gelachen, maar ook al eens een traan gelaten toen het tegenzat. Onze mooiste herinnering dateert uit 1999, toen we de Beker van Brabant wonnen. Dat was het hoogtepunt voor onze club. Maar er gaan nog nieuwe topmomenten volgen, daar ben ik zeker van."





Trainingsveld

Wat er nu met de oude site moet gebeuren, is niet duidelijk. "We gaan het veld nog wel eens gebruiken om te trainen", zegt voorzitter Matthijs. "Maar we gaan geen euro meer investeren in de infrastructuur. De kantine, de kleedkamers en de staantribune hebben hun diensten bewezen. Nu is het tijd voor een nieuw verhaal."





