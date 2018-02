30.000 euro steun voor project 'HOP AAA+' 21 februari 2018

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme ontvangt 130.000 euro plattelandssteun voor zijn project 'HOP AAA+'. Dat 'kwaliteitslabel' zal de hopcultuur in de regio Asse, Affligem, Opwijk moeten versterken. Dit zal gebeuren door hop als streekproduct in de kijker te zetten en het erfgoed errond met onder meer de opleiding van gidsen te ontsluiten. Er wordt ook gedacht aan plukevenementen, hopfeesten en een bezoekerscentrum van de hop in Affligem.





De ontvangen steun is afkomstig van het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus. De totale projectkost bedraagt zo'n 200.000 euro.











