"Zieke kinderen verdienen extra zorg" NANCY ORGANISEERT ETENTJE TEN VOORDELE VAN KINDERAFDELING ONCOLOGIE WIM DE SMET

25 april 2018

02u55 0 Opwijk Vijf jaar nadat ze moest afscheid nemen van haar dochtertje Lisa, organiseert Nancy De Nil (48) uit Opwijk een eetfestijn voor de kinderen van de oncologie-afdeling van het UZ Brussel. "Mijn dochtertje ben ik kwijt maar de andere kinderen in het ziekenhuis verdienen ook de beste zorgen", vertelt Nancy.

De kleine Lisa Van Buggenhout werd rond Pasen 2012 ziek. Ze was toen 7 jaar. De dokter dacht eerst aan een griepje maar toen de koorts niet daalde, trokken Nancy en haar echtgenoot naar het UZ in Brussel voor meer onderzoek. Daar viel de hemel op hun hoofd.





"Lisa leed aan een zeldzame maar levensbedreigende auto-immuunziekte", vertelt Nancy. "De ziekte heet HLH, de afkorting van hemofagocytaire lymfohistiocytose. We waren al opgelucht dat het geen kanker was, maar achteraf gezien was HLH eigenlijk nog erger."





Kleine Lisa kreeg een zware cortisonekuur, een zware chemobehandeling en een stamceltransplantatie. En opmerkelijk: het meisje hield volop de moed erin. "Lisa was een opgewekt en heel rustig kind dat eigenlijk altijd tevreden was. Ze hield zich altijd sterk, ook in het ziekenhuis. Op haar eigen manier vroeg ze me vaak: 'Niet wenen, hé mama'. Ze wilde echt vooruit. Lisa was een sterk kind, maar er zijn ook traantjes gevloeid. Toen ze vernam dat haar haar zou uitvallen, heeft ze hard geweend."





Complicaties

"Vier maanden na die stamceltransplantatie, toen het grootste gevaar geweken was, bleek dat Lisa complicaties kreeg in de darmen. Die complicaties sloegen over naar de nieren. De artsen hebben haar in een kunstmatige coma gebracht. Na een week kreeg ze ook bloedingen in de hersenen. We kregen te horen dat er geen hoop meer was voor Lisa. Mijn man en ik hebben op 13 augustus 2013 beslist om haar te laten inslapen."





"Na Lisa's dood heb ik meteen aan de artsen verteld dat ik iets wilde terugdoen voor de dienst oncologie. Voor Lisa was dat al die tijd een warm nest geweest. Lisa zei vaak dat ze het jammer vond dat er tijdens de weekends geen mensen waren om met haar te spelen. Ik vertelde de dokters dat ik dat best wel wilde doen voor de andere kinderen."





"Nu werk ik intussen al drie jaar als vrijwilligster in het ziekenhuis. Zaterdag of zondag, of beide namiddagen. Ik speel met de kindjes, knutsel met hen. Of we bakken pannenkoeken en wafels. En ik praat ook veel met andere mama's. Ik voel dat ze veel steun aan mij hebben. En ik ook aan hen. Als geen ander weet ik hoe belangrijk het is om in die moeilijke momenten eens met iemand te kunnen babbelen, of gewoon eens stilletjes te wenen."





Nu zaterdag (28/4) organiseert Nancy een eetfestijn in de Gemeentelijke Feestzaal van Brussegem. Ze doet dit op eigen houtje maar krijgt wel hulp van vrienden. "De opbrengst gaat integraal naar de vzw KOK. Dat staat voor Kind-Ouders-Kanker. De vzw zet zich in om activiteiten voor zieke kinderen te organiseren of om speelgoed te kopen."