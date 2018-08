"Verenigingen kunnen straks weer feesten" GEMEENTE INVESTEERT 2,2 MILJOEN EURO IN FEESTZAAL WIM DE SMET

11 augustus 2018

02u35 0 Opwijk De nieuwe gemeentelijke feestzaal van Mazenzele is bijna klaar. De zaal heet De Kersenpit, een verwijzing naar het verleden van Mazenzele als kersendorp, en opent in september de deuren. Kostprijs van het bouwproject: 2,2 miljoen euro.

De ruwbouw is klaar en de uiteindelijke afwerking en aankleding van de zaal is volop bezig. De nieuwe feestzaal verrijst op de plaats waar vroeger de parochiezaal Hautekeet stond, tegenover de Sint-Pieterskerk. "Een nieuwe zaal was echt wel een noodzaak", zegt Cultuurschepen Jan Couck (N-VA). "Zowel de parochiezaal als het Sint-Pieterszaaltje in het voormalig gemeentehuis waren compleet verouderd. De parochiezaal stond letterlijk op instorten en hebben we zelfs moeten sluiten. Verenigingen konden hier nergens nog op een ernstige manier een activiteit organiseren. En dat was jammer, want Mazenzele beschikt over een levendige dorpsgemeenschap. Het zou zonde zijn moest die verdwijnen omdat de infrastructuur te wensen overlaat."





Het gemeentebestuur kocht de bouwvallige parochiezaal en zette het oude gemeentehuis te koop. "Tegelijk kochten we de oude smidse aan die grensde aan de parochiezaal", vertelt Couck. "Op deze site hebben we een nieuwe parking voor 75 wagens aangelegd. De rest van de site bevat nog twee bouwgronden die we gaan verkopen. Samen met de verkoop van het gemeentehuis, willen we zo een groot stuk van de bouwfactuur recupereren."





Plek voor 350 bezoekers

Het nieuwe feestcomplex is 600 vierkante meter groot. "De zaal zelf telt 300 vierkante meter, waardoor er plaats is voor 350 bezoekers", weet schepen van Openbare Werken Pierre Van De Velde (Open Vld). "Daarnaast beschikken we hier over twee vergaderzaaltjes voor de verenigingen. Die zaaltjes kunnen ook gebruikt worden bijvoorbeeld de begroeting bij een begrafenis. De grote zaal gaan we uitrusten met een akoestisch plafond en een afsluitbare wand, zodat het geheel opgesplitst kan worden. Dat is belangrijk als de toneelverenigingen komen repeteren."





Intussen staat het voormalige gemeentehuis langs de N47 te koop. De oorspronkelijke vraagprijs bedroeg 400.000 euro, maar is intussen al gezakt naar 350.000 euro. "De bouw van de zaal kostte 1,2 miljoen euro en de aankoop en aanleg van de parking nog eens 1 miljoen euro", luidt het.





Kersendorp

De naam De Kersenpit verwijst naar het mooie verleden van Mazenzele. "Het dorp stond vroeger bekend als het witte dorp door de bloesems van de kerselaren", zegt Couck. "We zijn trots op die geschiedenis en zijn zelfs bezig met een project om opnieuw meer kerselaren aan te planten."