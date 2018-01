"Oog van de wereld gericht op onze Pajotse parels!" TOUR DE FRANCE TREKT DOOR VIJF GEMEENTEN IN DE STREEK MICHIEL ELINCKX

02u43 0 Joris Huysmans Opwijk Zaterdag 6 juli 2019: als u wielerliefhebber bent, dan kruist u die datum nu aan in uw agenda. Waarom? Omdat de Tour de France dan liefst vijf Pajotse gemeenten aandoet, tiens. Ook burgemeesters en middenstanders wrijven zich nu al in de handen. "Het wordt een prachtig volksfeest", zegt Kris Poelaert, burgervader van Herne.

Dat de Tour de France van volgend jaar in België zal starten, was al enige tijd bekend. Organisator ASO wil zo een eerbetoon brengen aan Eddy Merckx, die dan precies vijftig jaar geleden zijn eerste eindzege boekte. Brussel is dan ook het decor van dienst, maar meteen na de start van de eerste etappe rijden de renners het Pajottenland binnen. Sint-Anna-Pede, Lennik-centrum, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek,...: onze regio zal door miljoenen mensen gezien worden.





Voor Roosdaal is de doortocht van de Tour een primeur, en daar mag al eens wat moeite voor gedaan worden. Zo staan er in 2019 grote herinrichtingswerken op de planning in de Koning Albertstraat, net buiten het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Die werken zullen evenwel pas na het wielercircus van start gaan. "Er is nog geen uitgewerkte planning", zegt schepen van Openbare Wegen Wim Goossens (CD&V). "Waarschijnlijk zullen de werken pas na het bouwverlof van 2019 starten - alles moet nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad. Maar we gaan een doortocht van de Tour niet door onze neus laten boren door wegenwerken."





Na een lus door Geraardsbergen - met beklimming van de befaamde Muur - moeten de renners de Bosberg in Galmaarden bedwingen. En daar kijkt café El Faro nu al naar uit. "Voor ons wordt het een prettig weerzien met de renners", zegt uitbaatster Nancy Debleser. "Tot 2011 zat de Bosberg in het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Honderden supporters volgden de wedstrijd in ons café op groot scherm. Maar na de verhuis naar Oudenaarde werd de Bosberg geschrapt. Dat is natuurlijk niet zo fijn, want de Ronde van Vlaanderen was één van onze hoogdagen."





Afgelopen winter raakte bekend dat de Omloop Het Nieuwsblad terugkeert naar de Bosberg, en in 2019 komt daar nog eens de Tour de France bij. "We hoorden het nieuws nog maar net, dus veel kan ik niet zeggen over onze plannen", zegt Nancy nog. "Wellicht zullen wielerfans de koers bij ons kunnen volgen op groot scherm. Daarnaast zal er een grote tent staan, waar we tal van activiteiten kunnen organiseren. We kijken er alleszins naar uit. De Bosberg wordt opnieuw het epicentrum van de wielerwereld!"





Mozkito Nancy Debleser samen met haar man Danny De Mulder aan hun café El Faro, op de top van de Bosberg.

Feestje bouwen

Na Galmaarden doet het peloton ook Herne nog aan. Met een passage over de Ninoofsesteenweg zal het centrum van die gemeente voor een miljoenenpubliek in beeld verschijnen. "Onze Pajotse parels zullen wereldwijde aandacht krijgen", zegt burgemeester Poelaert. "Vorige week kreeg ik het goede nieuws te horen van de organisatie. Vandaag (gisteren, red.) was ik op de officiële presentatie van het parcours. Ik ben er zeker van dat het een groot volksfeest zal worden. En in de komende maanden zullen we samen met onze inwoners bespreken hoe dat feest vorm moet krijgen. Nu is het nog te vroeg om daar al iets concreets over te zeggen."





Mozkito De Koning Albertstraat in Roosdaal wordt in 2019 heraangelegd, al zullen die werken moeten wachten tot de wielrenners gepasseerd zijn.