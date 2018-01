"Onze frequentie ging naar zender die niet uitzendt" GOEIEDAG RADIO START PROCEDURE BIJ RAAD VAN STATE WIM DE SMET

02u44 0 Foto Mozkito Ignace Heyvaert bij de dertig meter hoge zendmast van het radiostation, die sinds 1 januari niet meer actief is. Opwijk De vrijwilligers van Goeiedag Radio uit Opwijk stappen naar de Raad van State om het verlies van hun zendvergunning aan te vechten. Volgens bestuurslid Ignace Heyvaert heeft Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) het aanvraagdossier van de zender niet correct behandeld.

Goeiedag Radio verdween op 1 januari uit de ether nadat de zender geen frequentie meer toegewezen kreeg. Een opmerkelijke beslissing, want de zender bestaat al sinds 1981 en beschikte over heel wat gedreven medewerkers en de nodige apparatuur. Bovendien had Goeiedag Radio ook een stevige band met het dorpsleven.





De frequentie van de Opwijkse zender werd in de nieuwe vergunningsronde toegewezen aan een vzw uit Meise die geen radiostation beheert. "De bekendmaking van de resultaten leidde bij ons - en bij veel andere radiozenders - tot ongeloof en woede", vertelt Ignace Heyvaert. "De erkenningsronde, die officieel het doel had lokale radio's leefbaarder te maken door hen een ruimer uitzendgebied te geven, bleek vooral een bijltjesronde te zijn. Overal in Vlaanderen beseften veel radiomakers dat ze plots hun kindje kwijt waren."





De Opwijkse radiozender stapte naar het kabinet van Gatz voor een woordje uitleg. "Daar bleek al snel dat ons dossier niet moest onderdoen voor dat van de 'winnaar'", vervolgt Heyvaert. "We kregen een 0 op 10 voor ons financieel plan, maar dat kwam alleen doordat we een boekhoudkundig document niet in de juiste vorm opgeladen hadden. In onze financiële prognose stond nochtans veel meer waardevolle informatie dan in het document van het winnende dossier. Een kabinetsmedewerker vertelde ons wel drie keer dat deze erkenningsronde eigenlijk een soort schoonheidswedstrijd was. We hadden dus beter een hoop gebakken lucht ingestuurd."





Moeilijk en duur

En dus stapt de radiozender nu naar de Raad van State. "Dat wordt een moeilijke en dure procedure, maar het is de enige mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten", klinkt het. "Wij zijn niet correct behandeld. Deels door de jury die onze aanvraag behandelde, maar zeker ook door de manier waarop dit hele dossier aangepakt werd. Eerst administratief, later ook in de praktijk. Wij zijn gestopt met uitzenden, maar de winnende radio zendt niet eens uit. Op onze frequentie is vandaag dus niets meer te horen."





"We hebben 500 euro betaald om onze officiële vergunningsaanvraag in te dienen", vervolgt Heyvaert. "Voor dat geld hebben we recht op een correcte behandeling van ons dossier. Wij vinden dat we dat niet gekregen hebben." De procedure bij de Raad van State kan leiden tot verschillende uitspraken. De rechter kan de radiozender over de hele lijn ongelijk geven, maar het kan evengoed zijn dat het toegekende uitzendpakket voorlopig geschrapt wordt.