'Kunst in Lege Huizen' strijkt neer in voormalig gemeentehuis Mazenzele: laatste kans om gebouw van dichtbij te bezichtigen

19 april 2019

15u30 2 Opwijk De vierde editie van Kunst in Lege Huizen heeft dit jaar plaats in het voormalig gemeentehuis van Mazenzele. Tijdens het weekend van 27 en 28 april stellen maar liefst 28 Opwijkse kunstenaars en verenigingen hun werk tentoon.

Na de succesvolle expo’s ‘Kunst In Beenhouwerij Carine en Noël’ en ‘Kunst in bloemenwinkel Helios’ (Bij Taken) sleepten Kunst In Lege Huizen en Toer&Taxus vorig jaar de Opwijkse Cultuurprijs in de wacht. Nu nemen de kunstenaars hun intrek in het oud gemeentehuis van Mazenzele. “Het centrale thema van deze editie is bureaucratie”, melden organisatoren Tom Bosman en Kris De Plecker. “Voor sommigen is dat bijna een scheldwoord, maar wij maken er iets boeiends en moois van.”

Fusie

Het oud gemeentehuis in Mazenzele ging in 1976 dicht, na de fusie met Opwijk, maar deed nadien nog dienst als bibliotheek. Het gebouw staat intussen al enkele jaren te koop. “Dit is een uitzonderlijke kans om zowel het gebouw, inclusief het vroegere cachot, als de werken van de Opwijkse kunstenaars te bewonderen. Fotografie, film, woord, beeldende kunst, schilderkunst. Alles komt aan bod.”

De organisatoren werken voor hun event samen met de Opwijkse Academie voor Beeldende Kunst en de crea-werking van Optempo (Zonnelied). Ook de Heemkring Opwijk-Mazenzele doet mee en stelt speciaal een aantal unieke archiefstukken uit Mazenzele tentoon. Op zondag is er om 10.30 uur een gelegenheidsoptreden van de Jeugdharmonie. De expo is het hele weekend vrij toegankelijk van 10 tot 17 uur. De opbrengsten gaan naar de vrije basisschool De Knipoog en jeugdvereniging VVVKB Heiveld voor hun nieuwbouwprojecten.