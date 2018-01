"Bol.com, maar dan kleiner en lokaler" ZES PRODUCENTEN LANCEREN SAMEN 'BUURDERIJ' MICHIEL ELINCKX

27 januari 2018

03u47 0 Opwijk Lokale producten kan je vanaf 2 maart op één locatie terugvinden: bij fruitbedrijf D'Haemer in Pepingen. Het concept, dat een 'Buurderij' genoemd wordt, verenigt zes producenten uit de streek. Zij willen, met een ruim gamma, boeren en klanten bij elkaar brengen.

Een 'Buurderij' is niet nieuw in Vlaanderen - je vindt er intussen al zo'n vijftig. Maar voor het Pajottenland is het wel nog een primeur. "We willen een breed publiek bereiken", zegt coördinator Tom D'Haemer. "Concreet kunnen klanten via het internet producten bestellen. Elke dinsdagavond maken wij de lijst op en stellen we de gevraagde pakketten samen. Die kunnen dan op vrijdag, tussen 16.30 uur en 18.30 uur, opgehaald worden. Zo maken de mensen kennis met de lokale handelaars en hun werking. Fruitbedrijf D'Haemer zal hierin een centrale rol spelen."





Op termijn moet de Buurderij ook uitbreiden. Zo wil de organisatie over enkele jaren meer dan vijftien producenten samenbrengen. "In de komende maanden zullen we klanten naar hun wensen vragen", klinkt het. "Op basis daarvan kunnen we dan extra producenten vragen om zich bij ons aan te sluiten. Momenteel doet wijndomein Woestijn uit Gooik al mee, net als bakkerij Schoukens. Voorts zal groentebedrijf Wouters verse groenten aanbieden en is er hoevevlees van Cleyn Hof Ten Bautebrugge. Hof te Mols uit Pepingen sluit het lijstje af."





Supermarkt buitenspel

De Buurderij wil het contact tussen boeren en klanten vergroten, maar het systeem zet meteen ook de supermarkten ietwat buitenspel. "De lokale producenten moeten zich blijven ontwikkelen", zegt Luc Decrick, burgemeester van Pepingen en lid van PajottenlandPlus. "De distributiesector evolueert aan een pijlsnel tempo - kijk maar naar het sociaal bloedbad bij Carrefour. De Buurderij kan een antwoord bieden door verse producten rechtstreeks aan de klant te verkopen. Het is belangrijk dat ze die krachten bundelen en zo onze streek in de kijker zetten. Het Pajottenland ligt net naast Brussel, dus er zijn kansen om onze lokale lekkernijen aan een groot publiek aan te bieden. De Buurderij moet een kleine versie van Bol.com worden. Het zal de supermarkt niet volledig vervangen, maar toch een groot deel van het gamma overnemen."





Op 9 februari wordt er tussen 16.30 uur en 18.30 uur een proevertjesmarkt georganiseerd bij fruitbedrijf D'Haemers. Vanaf 2 maart kunnen bestellingen wekelijks afgehaald worden. Wie interesse heeft, kan terecht op www.boerenenburen.be.