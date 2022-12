OPROEP. Supporter jij ook voor onze Rode Duivels? Deel jouw foto’s en video met HLN

Vandaag is het erop of eronder voor onze Rode Duivels op het WK voetbal in Qatar. Om 16 uur speelt België er de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië. Slaagt onze nationale ploeg erin om zich te plaatsen voor de 1/8ste finales of eindigt het tornooi na de poulefase?

Kleurt jouw school vandaag volledig rood of zijn de tricolore vlaggetjes alsnog uitgehangen in je straat? Kom je samen met vrienden of familie, verkleed in het rood, om onze Duivels aan te moedigen? Laat het ons dan weten. Wij zijn op zoek naar leuke beelden van deze spannende dag voor onze Rode Duivels. Stuur ze ons door via deze link.

Vergeet zeker niet te vermelden wie en wat we zien op de beelden en in welke gemeente je je bevindt. Een beetje extra informatie is ook altijd leuk!

