OPROEP. Kleurt jouw school straks rood voor België- Kroatië? En mag jij van je baas iets vroeger stoppen voor de match op leven en dood? Laat het ons weten

Brussel Geboortefo­to­gra­fe Barbara verovert plaatsje in internatio­na­le top 20: “Onverwacht, maar heel fier op de erkenning”

De Brusselse Barbara Stynen nam deze maand deel aan ‘Birth Photographer Of The Year’ (BPOTY), een van de belangrijkste en meest prestigieuze wedstrijden voor geboortefotografen. Daar sleepte ze maar liefst drie awards in de wacht, wat haar een plekje opleverde in de internationale top 20. “Een geboorte is een van de krachtigste momenten die je kan vastleggen.”

22 november