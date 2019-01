Oplichter maakt gebruik van naïeve verkoper WHW

09 januari 2019

13u26 0 Een Brusselaar riskeert 15 maanden cel voor twee gevallen van oplichting. De man kon zo aan de haal gaan met maar liefst 4 TV’s.

Op 7 oktober 2016 kocht de man via de site tweedehands.be een televisie voor 850 euro van en man uit Dilbeek. De twee kwamen overeen dat de prijs in cash zou betaald worden en de verkoper ging zelfs mee naar een bankkantoor waar de koper het geld zou afhalen. Door een afhalingslimiet lukte dit niet waarna de koper beloofde het geld over te schrijven. De televisie kreeg hij wel al mee naar huis. De gewiekste koper had bloed geroken en overtuigde de naïeve verkoper meteen om hem ook nog 3 andere televisies -voor een totaalbedrag van 2043 euro- te verkopen. Natuurlijk zag het slachtoffer de som nooit op zijn rekening verschijnen. De koper had echter 1 grote fout gemaakt. Hij had zijn echte identiteit onthuld tegenover de koper en zo was het voor het slachtoffer een koud kunstje om via facebook de man te vinden en de politie te waarschuwen. Deze bleek nog een tweede daad van oplichting op zijn conto te hebben. In de zomer van 2017 huurde hij een wagen bij een bedrijf in Etterbeek. Deze gaf hij nooit terug. Zelf stuurde hij zijn kat naar de rechtbank. Uitspraak op 29 januari.