Zwembad Wilhelm Tell vandaag en morgen langer open 25 juli 2018

Het Waterparadijs in Opglabbeek (Wilhelm Tell) blijft op woensdag 25 juli en donderdag 26 juli open tot 22.30 uur.





"Normaal sluiten we om 19.30 uur. Maar vanwege het uitzonderlijk mooie weer met de extreem hoge temperaturen, zullen het zwembad en de terrassen uitzonderlijk open blijven tot 22.30 uur", zegt Lode Nulmans van Wilhelm Tell. "Zo hopen we onze klanten met deze tropische temperaturen tegemoet te komen in hun zoektocht naar spetterende verkoeling." Iedereen is welkom. Het hele buitenbad zal idyllisch verlicht zijn met speelse onderwaterverlichting, in het golfslagbad geeft deze verlichting een uniek sfeerbeeld van verlichte golven. (GBO)