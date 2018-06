Woning tijdelijk onbewoonbaar na schuurbrand 11 juni 2018

02u41 0 Opglabbeek De brandweer moest afgelopen zaterdagmiddag uitrukken naar de Dreesstraat in Opglabbeek. Daar was brand uitgebroken in een schuur die aan een huis grensde.

Het ging om een zware brand, waarbij de vlammen door het dak schoten. De schuur zelf brandde volledig uit, maar ook de aanpalende woning bleef niet gevrijwaard. Daar was er vooral rook- en waterschade. In die woning zouden twee broers wonen. Aangezien het huis tijdelijk onbewoonbaar is en gereinigd moet worden, zullen zij tijdelijk onderdak krijgen in een woning in As. De twee mannen zijn ook heel wat spullen kwijt.





Over de exacte oorzaak van de brand bestond gisteren nog geen duidelijkheid. Gewonden vielen er gelukkig niet. Op het ogenblik van de brand zou er ook niemand thuis geweest zijn. (MMM)