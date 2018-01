Wilhelm Tell investeert in reanimatietoestel 02u26 0 Foto GBO

Recreatieoord Wilhelm Tell in Opglabbeek heeft een AED-toestel aangekocht. Dat is een defibrillator die bij een hartstilstand of hartritmestoornissen door iedereen gebruikt kan worden. Het toestel geeft gesproken instructies. "Ik hoop dat we het toestel nooit nodig zullen hebben", vertellen Helga Roex en Lode Nulmans van Wilhelm Tell. "Maar onze zwembaden, camping, fietscafé en feestzalen worden gebruikt door mensen van alle leeftijdsgroepen. De aanwezigheid van het toestel verbetert de kansen op een goede afloop bij een hartstilstand." Het toestel hangt aan de balie.





(GBO)