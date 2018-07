Welpje King op weg naar vrijheid 06 juli 2018

02u40 0

Het was gisteren een emotionele dag voor de medewerkers van Natuurhulpcentrum Opglabbeek want welpje King vertrok definitief naar zijn nieuwe thuis in Zuid-Afrika. Via een tussenweg in Londen zal hij zaterdagmorgen worden vrijgelaten in Shamwari Game Reserve, het park waar ook de twee vorige leeuwen werden geplaatst. King werd in oktober 2017 door de Franse politie aangetroffen op een Parijs appartement waar hij werd gebruikt als levende boksbal. Filmpjes hiervan werden op sociale media geplaatst. Het bange welpje verhuisde naar Opglabbeek en werd in een veilige omgeving groot. "Zijn zelfvertrouwen kreeg een boost, zijn eerste manen groeiden en zijn brul werd indrukwekkender met de dag", klinkt het in het centrum. De verhuis wordt mede mogelijk gemaakt door plaatsingspartner Born Free. (BVDH)