Weg naar Bree is racebaan geworden 07 augustus 2018

02u38 0

De snelheidsbeperking tot 50km/uur, die begin 2017 ingevoerd werd op de Weg naar Bree in Opglabbeek, heeft weinig effect. Dat stellen buurtbewoners vast. Het gaat over het traject van de N730 met aanliggende fietspaden. "Vroeger mocht je hier 70 km/uur rijden en toen werd er al 90 tot 100 km/uur gereden. Nu mag je hier 50 km/uur rijden, maar ook nu nog racen ze op deze rechte baan voorbij tegen 100 km/uur. Overantwoord", reageert een buurtbewoonster.





Controles hebben de buurtbewoners nog maar zelden gezien. "De hoge snelheden vallen op tijdens de vakantie. Vooral in de ochtend en de avonduren is het hier een echte racebaan. Tijdens de vakantie wandelen hier nochtans regelmatig kampeerders naast de straat en passeren er veel fietsers." (GBO)