Vzw schenkt 11.500 euro aan scholen 30 mei 2018

02u57 0

De lagere scholen in Opglabbeek hebben ook dit jaar 10 euro per kind gekregen van de vzw Het Laer Opglabbeek. In totaal gaat het over een bedrag van 11.500 euro dat aan de verschillende scholengemeenschappen van Opglabbeek werd overgemaakt. De scholen gebruiken het geld als tussenkomst voor schooluitstappen. (GBO)